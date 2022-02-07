Çiftçinin yüzünü güldürecek, 10 bin litre üretildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, tarıma ivme kazandıracak bir üretime hayat verdi.

Çiftçilerin üretimine artıracak gübre geliştirilerek verim artışı gerçekleştirildi. Sivas’ta üretilen ve patates ile buğday üretiminde yüzde 50 artış sağladığı görülen solucan gübresi, 10 bin litre üretildi.

SOLUCAN GÜBRESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan merkezde, solucan gübresi üretiminde hem bilimsel hem de uygulamalı araştırmalar yapıyor. Üretim kapasitesini her geçen yıl artıran üretim tesisinde katı ve sıvı gübre stoklarını doldurdu.

10 BİN LİTRE ÜRÜN HAZIR

Konuyla ilgili açıklama yapan üretim merkezinin Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, “2022 sezonunda çiftçilerimizin tüketimde kullanılması üzerine hazırlıklarımız sürüyor. 10 bin litre sıvı solucan gübremiz hazır, yıl sonuna kadar 50 bin litreye kadar sıvı solucan gübremiz hazır olur.” dedi.





SOLUCAN GÜBRESİNİN VERİMİ DİĞERLERİNDEN YÜZDE 50 DAHA FAZLA

Öte yandan üretilen solucan gübresi, Sivas’ın çeşitli ilçelerinde toprakla buluşturularak, solucan gübresinin buğday ve patates üretimi üzerindeki etkisi, kimyasal gübre kullanılarak elde edilen ürünlerle karşılaştırıldı. Bununla birlikte patates ve buğday hesabında yüzde 50 artış olduğu saptandı.