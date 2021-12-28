Çiftlik muhasebe veri ağına katılan işletmelere 600 lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımla uğraşan birey ve işletmeleri bir veri ağında bir araya getirerek, yapılacak çalışma ve desteklerde planlı hareket etmek istiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere 2021 yılı için 600 lira katılım desteği sağlanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÇİFTÇİLERİN AĞA KATILMASI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR

Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

MUHASEBE VERİLERİNİ PAYLAŞACAK

Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı bulunup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak.

İŞLETME BAŞINA BİR DEFA OLMAK ÜZERE 600 LİRA

Tarımsal işletmelere, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenecek.