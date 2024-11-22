Çiğ börek harcında sakatat, parça ette tek tırnaklı eti tespit edildi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

LİSTELERDEKİ ÜRÜN SAYISI ARTIYOR

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 151'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 762'ye yükseldi.

UYGUNSUZLUKLARDA SINIR YOK

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

ÇİĞ BÖREK HARCINA KANATLI ETİ VE SAKATAT (TAŞLIK) KARIŞTIRDILAR

Listeye yapılan eklemeye göre, çiğ börek harcına kanatlı eti ve sakatat (taşlık) katıldığı, zeytinyağına düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı tespit edilirken, parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peyniri ve ayranda mantar önleyici madde natamisin bulundu.