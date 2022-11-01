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    Çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı

    Denizli'de 13 bin 410 yetiştiricinin hesabına, 24 milyon 152 bin 88 TL çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı.
    • 01.11.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:35
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    Çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyadan çiğ süt ödemelerinin 50 kuruş olacağı duyurusunun ardından Denizli’de ödemeler aktarılmaya başladı.

    Çiftçiye destek olma ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla artırılan desteklerden, Denizli’deki 13 bin 510 yetiştirici yararlanacak.

    Çiftçiler ödemelerden memnun

    İHA'nın haberine göre, toplamda 24 milyon 152 bin 88 TL’lik ödemelerin gerçekleştirileceği çiftçiler, durumdan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

    Çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı #1


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