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Çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı

Çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı

Denizli'de 13 bin 410 yetiştiricinin hesabına, 24 milyon 152 bin 88 TL çiğ süt destekleme ödemesi yatırılmaya başladı.