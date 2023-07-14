Çiğ süt fiyat artışının markete yansıması beklenmiyor Dün itibarıyla çiğ süt fiyatlarına zamlı referans fiyat açıklanmıştı. Bu rakam ağustos başında yürürlüğe girecekti. Bugün ise referans fiyatın artmasının marketlerdeki süt fiyatlarını etkilemeyeceğine dair görüş yayınlandı.

AA

Gıda sektöründeki fiyat artışlarından endişe ediliyor.

Dün açıklanan çiğ süt referans fiyattaki artışın da marketteki süt fiyatlarına yansıyacağı endişesi hakim olmuştu.

Sektörü oluşturan kurumlar, belirlenen fiyatın küçük üreticiyi korumaya yönelik bir uygulama olduğunu belirterek, bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmanın doğru olmadığını açıkladı.

Çiğ süt referans fiyatı: 11,5

Süt sanayicileri ve üreticileri, Ulusal Süt Konseyince (USK) 11,5 lira olarak açıklanan litre başına çiğ süt referans fiyatının sütün üreticiler tarafından piyasada satıldığı ortalama rakam olduğunu belirtti.

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, USK tarafından litre başına 11,5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.

"11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır"

Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, yapılan zammın içeriğini şöyle anlattı:

Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu.

"Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat"

Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:

Tedarik zincirinde üreticiler, sanayiciler ve marketler piyasadaki fiyat yapısını biliyorlar. Sanayicilerin sütü kaça aldıkları belli. Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat. Üretici de sanayici de market sahipleri de bunun farkında. Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış.

"Çiğ sütte fiyat artışı yok"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de 15 Ekim 2022'de yapılan USK toplantısında çiğ süt referans fiyatının 8,5 lira olarak belirlendiğini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu: