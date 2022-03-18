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    Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi

    Çiğ sütte litre başına desteğin 20 kuruştan 1 liraya yükseltildiği belirtildi.
    • AA
    • 18.03.2022 - 13:19
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    Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi

    Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

    DESTEK ARTIŞINDA ÜRETİM MALİYETLERİ HESAPLANDI

    Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin şu bilgi verildi:

    Çiğ sütte litre başına destek 1 liraya yükseltildi #1

    DESTEK ÜÇER AYLIK DÖNEMLERDE TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

    "Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."


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