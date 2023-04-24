Cihan Kasal: Bitcoin'de düşüş hayal değil Podcat kanalında yayınlanan "Cihan Kasal ile Ekonomix" programının bu haftaki bölümünde trader Cihan Kasal çarpıcı analizler yaptı. Bitcoin'i değerlendiren Kasal, düşüşün hayal olmadığını belirtti.

Birbirinden zengin içerikleriyle podcast mecrasında adı duyulan Podcat, dinleyicilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Podcat'in özgün içeriklerinden Cihan Kasal ile Ekonomix programında bu hafta Cihan Kasal, Bitcoin ve piyasayı yorumladı.

"Bitcoin'de 24 bin dolara kadar çekilme görebilirsiniz"

Bitcoin ile çarpıcı açıklamalarda bulunan Kasal,

"Şu anda 21 bin 300 doların üzerinde fiyatlanan Bitcoin üç gün içerisinde 28 bin 500 dolar olan direnç seviyesini aşamaz ise Bitcoin tekrar yönünü 27 bin 300 dolar olan destek seviyesine çevirecektir.



Destek seviyesi kırılımı sonrası, Bitcoin'de 24 bin dolara kadar çekilme görebilirsiniz."

diyerek yatırımcıları bu konuda uyardı.

Bitcoin ve piyasa analizi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linkten bu podcast'i dinleyebilirsiniz.

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Instagram: @cihankasalofficial