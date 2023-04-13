Cihan Kasal: Euro ve GBP'de düşüş yaşanacak Ünlü trader Cihan Kasal, Podcat kanalında yaptığı analizlerle Bitcoin ve piyasayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bu haftanın piyasa analizinde önemli bilgiler veren Kasal, Euro'da düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Podcat kanalında yaptığı analizlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü trader Cihan Kasal, piyasalarla ilgili yeni podcast'inde önemli uyarılarda bulundu. Dolar, Euro, Altın ve Bitcoin'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Kasal, piyasanın değişkenliğinden bahsetti. "Piyasanın düşmesi lazım" Açıklanan verilerle ilgili, "Bu durumlarda Euro'nun, GBP'nin, ve altının düşmesi lazım. Dolar'ın yükselmesi lazım. Bu ay çok belirleyici olacak." diyen Cihan Kasal, önemli yorumlar yaptı. Cihan Kasal ile Ekonomix podcast'inin tamamını dinlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. SPOTIFY'DA DİNLEMEK İÇİN TIKLA

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