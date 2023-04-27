Cihan Kasal: Kripto paralarda olağan dışı hareket gözlemlendi

Bitcoin'de dün akşam saatlerinde yaşanan volatilite, yatırımcıların bir hayli dikkatini çekti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler haftanın analizlerine çevrildi.

Podcat kanalında yayınlanan ekonomi podcast'inde Cihan Kasal, yatırımcılarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Gerçekleşen bu durumu ele alan Kasal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cihan Kasal,

"Dün gece piyasalarda yaşanan hareketlerin, yeni bir düşüşün habercisi olduğunu düşünüyorum. Yatırımcıların bu süreç içerisinde kaldıraçlı işlemlerden ziyade spot işlemlerde kalmalarını tavsiye ediyorum."