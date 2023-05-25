Cihan Kasal uyardı: Bitcoin'de düşüş bitmedi

Ekonomi ve finans alanında yaptığı podcast'lerle dinleyicilerin ilgisini çeken Cihan Kasal, Podcat'te yayınlanan Cihan Kasal ile Ekonomix'in yeni bölümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yabancı paralar ve kripto varlıklarla ilgili önemli detaylara değinen Kasal,

"Son haftalarda ABD'de yaşanan ekonomik gelişmeler sonrası DXY Endeksi, son bir hafta içerisinde tam olarak 4.18 puan yükseliş gösterip güncel olarak 104.180 seviyesine yetleşti.



DXY Endeksi'nin bu denli sert yükselişi, altının, Euro'nun, Dolar'ın ve kripto varlıkların düşmesine neden oldu."