Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan yapılan yük ticareti arttı

Ardahan ilinde bulunan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 6 ayda yapılan yük ticareti geçen yıl toplamını aştı.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan 3 gümrük kapısından Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Gümrük Kapısı Ardahan'da bulunuyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırların yoğun olarak kullandığı Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yük ticaretinde rekor artış yaşanıyor.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, 2022 yılının ilk 6 ayındaki yük ticareti hareketliliğiyle geçen yılın tamamındaki tır trafiğini geride bıraktı.

Kurulduğu günden bu yana tır trafiği artıyor

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan tır trafiğiyle dikkati çekiyor.

Sınır kapısından ilk 6 ayında 59 bin 78 tır geçti

AA'nın haberine göre, 2020'de 36 bin, 2021'de 48 bin 103 tırın geçiş yaptığı gümrük kapısında bu sayı, bu yılın ilk 6 ayında 59 bin 78 olarak gerçekleşti.





Uluslararası taşımacılıkta tercih ediliyor

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

"Modernizasyon çalışmasından sonra tır yoğunluğu Aktaş Gümrük Kapısı'na kaydı"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş'ın 2016 yılında modernize edildiğini anlatarak, "Modernizasyon çalışmasından sonra tır yoğunluğunun büyük bir bölümü, Aktaş Gümrük Kapısı'na yöneldi. Hem konjonktür hem de ticari sebeplerden bu kapının önemi daha da artmakta ve bundan sonra da artmaya devam edecektir." diye konuştu.