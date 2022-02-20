Çıldır Gölü üzerinde kızak keyfi

Kış turizmi denince akıllara gelen Çıldır gölü manzaralarına bu yıl da doyum olmuyor.

Yerli ve yabancı turistleri için çekim merkezi olan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi fotoğraflara yansıdı.

YÜZEYİ BUZLA KAPLI ÇILDIR GÖLÜNÜN ÜZERİNDE KIZAK YAPANLAR, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Ardahan'ı ve Çıldır ilçesini ziyaret eden turistler, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı. Göldeki buz kalınlığını görmek ve üstünde gezinti keyfi yaşamak isteyenler, hafta sonunu Çıldır'da geçirmeyi tercih etti.

DOYUMSUZ MANZARALAR

Herkesin gezi planı listesinde kendisine bir yer bulan Çıldır Gölü, kışa doyumsuz manzaralarla devam ediyor.