Çin, akaryakıt fiyatlarında artışa gitti Çin'de benzinin ton fiyatında uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle 240 yuan (33,30 dolar), motorininkinde ise 230 yuan (31,91 dolar) artış uygulandı.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Çin'de de yeni rakamların belirlenmesine neden oldu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin, uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlama yaptı.

Çin'in ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 240 yuan (33,30 dolar), motorininkinde ise 230 yuan (31,91 dolar) artışa gidileceğini ilan etti.

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC), Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) ve rafinerilere petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.

Perakende petrol fiyatları, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlanıyor

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Fiyatlara müdahale eşiği

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata süre gözetilmeden doğrudan müdahale ediliyor.