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    Çin borç verme faizini düşürdü

    Çin bir yıllık kredi oranlarını 20 ay sonra ilk kez indirdi, ancak bazı yatırımcılar 5 yıllık kredi oranlarında da azaltıma gidilmesini ümit ediyordu.
    • REUTERS
    • 20.12.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 09:31
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    Çin borç verme faizini düşürdü

    Çin Merkez Bankası (PBoC) da Nisan 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine giderek, politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını 5 baz puan azalttı ve yüzde 3,80'e çekti.

    Bankanın söz konusu hamlesi, geçen hafta piyasaya zorunlu karşılık adımı ile 1,2 trilyon Çin yuanı likidite enjekte etmesinin ardından geldi.

    Çin, yavaşlayan ekonomisindeki büyümeyi teşvik etmek için gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) 20 ay sonra ilk kez düşürdü, ancak yine de ülkenin borç sıkıntısı içinde olan gayrimenkul sektöründe koşulları gevşetmekten kaçınıyor.

    BİR YILLIK LPR 5 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

    Bir yıllık LPR 5 baz puan indirilerek yüzde 3,85'ten yüzde 3,80'e düşürülürken, 5 yıllık LPR yüzde 4,65'te bırakıldı.

    İNDİRİM BEKLENİYORDU

    Kredi faiz oranlarında Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirim gerçekleşti. Geçen hafta Reuters anketine katılan 40 işlemcinin 29'u LPR'de indirim görüleceğini öngörmüştü.

    Çin borç verme faizini düşürdü #1

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