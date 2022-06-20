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    Çin borç verme faizlerini sabit tuttu

    Çin, borç verme faizini sabit tutarken diğer ülkeler ile arasındaki politika farklılıkların da risk oluşturduğuna işaret etti.
    • 20.06.2022 - 08:43
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    Çin borç verme faizlerini sabit tuttu

    Reuters'in haberine göre Çin bir yıllık borç verme faizini (LPR) yüzde 3,70'te, beş yıllık borçlanma verme faizini ise yüzde 4,45'te sabit tuttu.

    Çin, konut ve ticari kredi faizleri için gösterge olan borç verme faizlerini beklentilere paralel şekilde sabit tuttuğunu açıkladı.

    Ancak Çin'in bu kararının diğer başlıca merkez bankalarının faizleri yükseltiyor oluşu ekonomisini faiz düşürerek canlandırma çabalarını zora sokuyor.

    Çin gevşek para politikası yürütüyor

    Diğer başlıca ekonomiler para politikalarını sıkılaştırırken, Çin koronavirüs salgınından etkilenen ekonomisine destek sağlamak üzere gevşek para politikasını yürüttüğü açıklandı.

    Çin'in para biriminin değer kaybetmesi riski gözetiliyor

    Ancak yatırımcılar, merkez bankası yetkililerinin para politikasının daha da gevşetilmesi durumunda yuanın değer kaybetmesi ve sermaye çıkışlarının başlaması gibi olasılıkları tetiklenmesi gibi riskleri hesaba kattığını düşünüyor.

    Çin borç verme faizlerini sabit tuttu #1


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