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    Çin borçlanma faizinde değişikliğe gitmedi

    Dünyada merkez bankaları faiz artırımını tercih ederken Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu.
    • 20.09.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:28
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    Çin borçlanma faizinde değişikliğe gitmedi

    Çin Merkez Bankası (PBOC), yuandaki hızlı değer kaybının ardından ekonomiyi destekleyici bir politikaya gitmedi.

    Reuters'in haberine göre, Çin Merkez Bankası borçlanma faizini beklentilere paralel sabit tuttu.

    Bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı yüzde 3,65, beş yıllık LPR faizi yüzde 4,30

    Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65, beş yıllık LPR faizini ise yüzde 4,30'da sabit tuttu.

    Reuters'in haberine göre, PBOC, geçen hafta da orta vadeli politika faizini sabit tutmuş, bankacılık sisteminden de bir miktar likidite sağlamıştı.

    Çin borçlanma faizinde değişikliğe gitmedi #1

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