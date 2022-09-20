Çin borçlanma faizinde değişikliğe gitmedi

Dünyada merkez bankaları faiz artırımını tercih ederken Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu.

Çin Merkez Bankası (PBOC), yuandaki hızlı değer kaybının ardından ekonomiyi destekleyici bir politikaya gitmedi.

Reuters'in haberine göre, Çin Merkez Bankası borçlanma faizini beklentilere paralel sabit tuttu.

Bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı yüzde 3,65, beş yıllık LPR faizi yüzde 4,30

Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65, beş yıllık LPR faizini ise yüzde 4,30'da sabit tuttu.

Reuters'in haberine göre, PBOC, geçen hafta da orta vadeli politika faizini sabit tutmuş, bankacılık sisteminden de bir miktar likidite sağlamıştı.

"Sermaye Çin'den çıkabilir"

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin para politikaları arasında farkın açılması, sermayenin Çin'den çıkabileceği yönündeki endişeleri kuvvetlendiriyor.