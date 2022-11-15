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    Çin ekonomisi ekimde durgunluk işaretleri verdi

    Koronavirüsün ilk vakasının görüldüğü Çin'de sular durulmuyor. Koronavirüs vakalarına önlem alan ülkede ekonomi dalgalanmaya devam ediyor.
    • 15.11.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:04
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    Çin ekonomisi ekimde durgunluk işaretleri verdi

    Çin'de koronavirüs salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor. Ayrıca ülkede ekim ekonomik göstergeleri, önceki aya göre toparlanmanın yavaşladığını gösterdi.

    Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, ekimde sanayi üretimi ve sabit sermaye yatırımları, önceki aya göre daha düşük artışlar kaydederken  perakende satışlar yıllık bazda azaldı.

    Perakende satışlar ekimde azaldı

    Tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise eylüldeki yüzde 2,5'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,5 azalarak beklentilerin altında kaldı.

    Perakende satışlardaki düşüş, durgunluk belirtilerinin ortaya çıktığının işareti olarak değerlendiriliyor.

    Sanayi üretimi artışı hız kaybetti

    Sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 artarken, eylüldeki yüzde 6,3'lük artışın altında kaldı.

    Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın 10 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi.

    Sabit sermaye yatırımları ilk 9 ayda yüzde 5,9 artmıştı.

    Çin ekonomisi ekimde durgunluk işaretleri verdi #1

    İşsizlik oranı yüksek

    Kentlerdeki işsizlik oranı ekimde 5,5 ile eylüldeki seviyeyi korudu. İşsizliğin hala yüksek olması da ekonomik toparlanmanın halen kırılgan durumunda bulunduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

    Büyüme hedeflerine ulaşılması belirsiz

    AA'nın haberine göre, Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti. Ekonomik göstergeler toparlanmanın dalgalı seyrettiğini ortaya koyarken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor.


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