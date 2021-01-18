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- Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü
Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü
- AA
- 18.01.2021 - 10:02
- Güncelleme : 18.01.2021 - 10:18
Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayınladığı verilere göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GDP) geçen yıl 101 trilyon 60 milyar yuan (15 trilyon 68 milyar dolar) seviyesini gördü.
2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,5 BÜYÜME GÖSTERDİ
Ekonomisi 2020 yılında yüzde 2,3 büyüyen Çin, Ekim-Aralık arasına denk gelen 2020'nin son çeyreğinde ise önceki yılın aynı çeyrek dönemine kıyasla yüzde 6,5 büyüdü.
2020'NİN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,8 KÜÇÜLDÜ
Böylelikle 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin ekonomisi, son 3 çeyrek dönemdir büyüme sergiledi.
1974'TEN BERİ YILLIK EN YAVAŞ EKONOMİK BÜYÜME
Koronavirüs salgınının etkisi dolayısıyla ülkenin, 1974'ten beri yıllık en yavaş ekonomik büyümeyi sergilediği kaydediliyor.
Gayri safi yurt içi hasıla 2019'da 99 trilyon 90 milyar yuan (yaklaşık 14 trilyon 380 milyar dolar) olarak gerçekleşmişti.
Verilere göre yıllık büyüme oranları 2019'da yüzde 6,1; 2018'de 6,6 ve 2017'de 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 olmuştu.
IMF’NİN BÜYÜME TAHMİNİ
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020'de Çin'in yüzde 1,9 oranında büyüyeceğini tahmin etmişti.