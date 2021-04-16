Çin ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,3 büyüdü

NBS'den yapılan açıklamaya göre Çin ekonomisinin, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 büyüdüğü bildirildi.

Koronavirüs salgınında Çin'in ekonomisi başarılı bir süreçten geçiyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunca (NBS) yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğine ait ekonomik büyüme verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yaptığı ve yıllık bazda yüzde 18,3'lük büyüme kaydedildiği belirtildi.

"ULUSLARARASI EKONOMİYE BELİRSİZLİK HAKİM"

Koronavirüs salgınının küresel etkilerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası ekonomiye belirsizliklerin ve istikrarsızlığın hakim olduğu ifade edildi.

"PERAKENDE SATIŞLARINDA YÜZDE 34,2 ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Açıklamada, sanayi üretimi ve yatırımlarındaki büyümelerin martta zirve yaptığı aktarılırken bu ayda perakende satışlarında yüzde 34,2 artış görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

EKONOMİK DARALMANIN ETKİSİ VAR

Küresel çapta ekonomik daralmalara yol açan salgın Çin'i de vurmuş ve ülke ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 daralmıştı. Çin, salgına rağmen 2020'nin son çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 6,5 büyüdüğünü, 2020 geneli ekonomik büyüme oranının da yüzde 2,3 olduğunu duyurmuştu. Büyüme oranının yüksek çıkmasında koronavirüs nedeniyle geçen yıl görülen ekonomik daralmanın da rol oynadığına işaret edildi.