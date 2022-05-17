Çin ekonomisi salgından kurtulamadı

Koronavirüsün ilk kez görüldüğü ve ekonomisi ilk olarak zora giren ülke Çin iken, yine ülke salgının artması nedeni ile zor günler geçiriyor.

Çin'de ekonominin temel dinamiklerinden olan sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, mobil taksi seferleri, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik ve ihracat artış hızı nisan ayında azaldı.

Koronavirüs tedbirleri ekonomiyi olumsuz etkiledi

Çin'de başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgınlarını kontrol altına almak için alınan tedbirler, ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Ekonomik performans salgının ilk günlerinden de düşük

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü koronavirüs salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Üretim ve tüketimde sert düşüş

Kısıtlamalar nedeniyle ülkede sanayi üretimi ve perakende satışlar, salgının başından bu yana en sert düşüşlerini kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,94 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,9 azaldı. Bu, salgının başında üretim üzerinde etkilerin ilk kez hissedildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu.

Sanayi üretimi, mart ayında yüzde 5 artış göstermişti. Çin'de imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 2,1 puan azalarak 47,4'e geriledi. Bu, Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

AA'nın haberine göre, PMI endeksinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Hizmetler sektöründe etkinlik kaybı

Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin, Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, nisanda 5,8 puan değer kaybederek 36,2'ye geriledi.

Koronavirüsün ilk dalgasının etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'de 26,5'e kadar düşen endeks, o zamandan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

İhracat artışı, nisanda son 22 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de ihracat, nisan ayında, Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük yıllık artışı kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 273,62 milyar dolara çıkarken ithalat binde 1 azalarak 222,5 milyar dolarda kaldı.

İhracat artış hızı, önceki aya göre yüzde 73,4 azaldı. Çin'in ihracatı martta yüzde 14,7 artarken, ithalatı binde 1 azalmıştı.

Enflasyon

Çin'de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1, üretici fiyatları yüzde 8 yükseldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artışta belirgin değişim gözlenmezken enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'teki artış martta yüzde 1,5 iken nisanda yüzde 2,1 oldu.

Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,9, gıda dışı enflasyon yüzde 2,2 oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artış, kısıtlamalarının tedarik zincirlerinde meydana getirdiği aksaklıklardan etkilendi.