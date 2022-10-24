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    Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

    Koronavirüs salgınını etkisinde olan ve inşaat sektöründeki sıkıntıların devam ettiği Çin ekonomisi, bu gelişmelere rağmen 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,9 büyüme kaydetti.
    • 24.10.2022 - 09:02
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    Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

    Koronavirüs salgını ile mücadele ederken kısıtlamalara ara vermeyen Çin'in ekonomisi önceki çeyreği göre daha çok arttı.

    Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), temmuz-eylül aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 87 trilyon yuana denk gelen yaklaşık 12 trilyon dolara ulaştı.

    İlk yarıdaki yüzde 2,5 büyüme ikinci yarıdaki yüzde 3 oldu

    Üç aylık dönemdeki büyüme, önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 0,4'lük artışın üzerine çıkarken ilk yarıda yüzde 2,5 düzeyinde olan büyüme, ilk üç çeyrekte yüzde 3'e ulaştı.

    Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü #1

    Çin'in büyüme beklentileri

    Büyüme oranı, hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin hala altında.

    Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Çin için 2022 büyüme tahminlerini yüzde 3,2 ve 2,8'e düşürürken bu yılki büyümenin, koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılı hariç son 40 yıldaki en düşük büyüme oranı olması bekleniyor.

    AA'nın haberine göre, eylül ayı ekonomik göstergelerine göre, sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 artarken ağustostaki yüzde 4,2'lik artışı geride bıraktı. İşsizlik arttı, ihracat artış hızı azaldı ve salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor


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