Çin ekonomisine daha da yavaşlama endişesi hakim

Çin ekonomisine daha da yavaşlama endişesi hakim

Küresel piyasalar açıklanan verilerle paralel hareket ederken Asya piyasaları, koronavirüsün yeni varyantı ile birlikte endişe taşımaya başladı.

Koronavirüs salgınında yeni varyantın ortaya çıkması, halihazırda tarihi ortalamaların oldukça altında büyüyen Çin ekonomisinin daha da yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, Asya genelinde pay piyasaları sert satıcılı seyrediyor.

YENİ VARYANT HABERİ PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Japonya'da devam eden sıkı önlemlerin yumuşatılmasının gündemde olduğu bu günlerde gelen yeni varyant haberi piyasaları olumsuz etkiledi. Ayrıca bugün açıklanan verilere göre kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 artarak beklentileri geride bıraktı.,

ASYA BORSALARI KAYIPTA

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,76, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,24 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.