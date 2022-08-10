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- Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde
Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde
- 10.08.2022 - 14:49
- Güncelleme : 10.08.2022 - 15:29
Çin tüketici enflasyonu, temmuzda önceki yılın aynı dönemine göre son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 2,7 artarken, domuz eti fiyatları yüzde 20,2 arttı.
Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 3, gıda dışı enflasyon yüzde 1,9 oldu.
Çin'de koronavirüs salgını tekrar kendisini gösterince tüketiciler kısıtlamanın etkisiyle daha az alışveriş yaptı. Ülkedeki emlak krizi de ekonomiyi etkilemeye devam ediyor.
Üretici fiyatları geriledi
Tüketici fiyatları ile birlikte açıklanan üretici fiyatları enflasyonu ise emtia fiyatlarının zayıflamasıyla hazirandaki yüzde 6,1'den temmuzda yüzde 4,2'ye geriledi.
İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artış oranı önceki aya göre 1,9 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'deki artış oranı ise 0,1 puan azaldı.