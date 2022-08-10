Petrol
96.1
-0.22%
Euro
18.5464
1.47%
Dolar
17.9585
0.33%
Altın
1.04
0.68%
Borsa
2817
0.00%
Bitcoin
430.876
2.71%
BTXN Coin
7.49
-0.92%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde

    Çin'in tüketici enflasyonu, esas olarak artan domuz eti fiyatları nedeniyle temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, zayıf tüketici talebi genel fiyat baskılarını kontrol altında tuttu.
    • 10.08.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde

    Çin tüketici enflasyonu, temmuzda önceki yılın aynı dönemine göre son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 2,7 artarken, domuz eti fiyatları yüzde 20,2 arttı.

    Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 3, gıda dışı enflasyon yüzde 1,9 oldu.

    Çin'de koronavirüs salgını tekrar kendisini gösterince tüketiciler kısıtlamanın etkisiyle daha az alışveriş yaptı. Ülkedeki emlak krizi de ekonomiyi etkilemeye devam ediyor.

    Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde #1

    Üretici fiyatları geriledi

    Tüketici fiyatları ile birlikte açıklanan üretici fiyatları enflasyonu ise emtia fiyatlarının zayıflamasıyla hazirandaki yüzde 6,1'den temmuzda yüzde 4,2'ye geriledi.

    İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artış oranı önceki aya göre 1,9 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'deki artış oranı ise 0,1 puan azaldı.


    İlginizi Çekebilir

    Bağcılar'da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı
    3. Sayfa

    Bağcılar'da 18 yaşındaki Mardinli gencin öldürülme anı

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak
    3. Sayfa

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir