Haberler

Ekonomi Haberleri

Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde

Çin enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesinde

Çin'in tüketici enflasyonu, esas olarak artan domuz eti fiyatları nedeniyle temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, zayıf tüketici talebi genel fiyat baskılarını kontrol altında tuttu.