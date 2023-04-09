Çin, Fransa'dan 16 dev gemi siparişi aldı Çin'in gemi yapım şirketi CSSC'nin Fransa'dan aldığı 3,2 milyar dolarlık rekor sipariş konuşuluyor.

AA

İhracatta kullanılacak, üzerinde konteyner taşınacak 16 dev geminin siparişi dünyanın ilgisini çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında gemicilik sektöründe rekor düzeyde bir anlaşmaya imza atıldı.

16 büyük konteyner gemisi yapılacak

Çinli ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) ile 16 büyük konteyner gemisinin yapımı için anlaşmaya vardı.

Anlaşma tutarı: 3,2 milyar dolar

Toplam 3,2 milyar dolar tutarındaki anlaşma, Çinli şirketin bugüne dek tek seferde aldığı en büyük hacimli gemi siparişi oldu.

Gemilerin kapasitesi

Anlaşma kapsamında 23 bin TEU kapasiteli 4, 15 bin TEU kapasiteli 12 gemi, Fransız şirkete teslim edilecek.

Gemiler Şanghay ve Dalian'da inşa edilecek

Gemiler, CSSC'nin Çin'in Şanghay ve Dalian şehirlerindeki tersanelerinde inşa edilecek.

Şirket, dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi

Merkezi Marsilya'da bulunan CMA CGM, 606 konteyner gemisinden oluşan filosuyla 3,41 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip. Şirket, dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi haline gelmişti.