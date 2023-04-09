Çin, Fransa'dan 16 dev gemi siparişi aldı

İhracatta kullanılacak, üzerinde konteyner taşınacak 16 dev geminin siparişi dünyanın ilgisini çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında gemicilik sektöründe rekor düzeyde bir anlaşmaya imza atıldı.
16 büyük konteyner gemisi yapılacak
Çinli ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) ile 16 büyük konteyner gemisinin yapımı için anlaşmaya vardı.
Anlaşma tutarı: 3,2 milyar dolar
Toplam 3,2 milyar dolar tutarındaki anlaşma, Çinli şirketin bugüne dek tek seferde aldığı en büyük hacimli gemi siparişi oldu.
Gemilerin kapasitesi
Anlaşma kapsamında 23 bin TEU kapasiteli 4, 15 bin TEU kapasiteli 12 gemi, Fransız şirkete teslim edilecek.
Gemiler Şanghay ve Dalian'da inşa edilecek
Gemiler, CSSC'nin Çin'in Şanghay ve Dalian şehirlerindeki tersanelerinde inşa edilecek.
Şirket, dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi
Merkezi Marsilya'da bulunan CMA CGM, 606 konteyner gemisinden oluşan filosuyla 3,41 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip. Şirket, dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi haline gelmişti.