Çin gayrimenkul sektörü hareketli günler yaşıyor

Çin'de Shimao konut projelerini satışa çıkardı. Ülkede uzun süredir emlak sektörü firmalarının borçlarını müdahale etmeye hazırlanıyor.

Çin'de inşaat ve gayrimenkul şirketleri, iflas tehdidi yaratan likidite sıkışıklığını hafifletmeleri için alacaklılarıyla müzakere etmek zorunda kaldı. Ülkede ve hatta dünyada Çin'deki gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik devam ediyor.

BİR GAYRİMENKUL ŞİRKETİ PRJOESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Shimao adlı inşaat şirketi tüm inşaat projelerini satışa çıkardı. Shimao'nun tüm projelerini satışa çıkardığı haberi ülke basınında yer aldı.

BUGÜN EVERGRANDE İÇİN KARAR GÜNÜ

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande Group 4,5 milyar yuan (157 milyon dolar) değerinde borç ve tahvil kuponu ödemelerinde altı ay süreyle ertelemek için alacaklılarıyla toplandı. Toplantının sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ÇİN DEVLETİ DEVREYE GİRİYOR

Çin devleti, sektördeki likidite krizini hafifletmek için yeni bir adım atarak, kamu ortaklığındaki gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin zor durumdaki özel şirketlere ait varlıkları satın almasını kolaylaştıracak.

Caixin'in hafta sonu yayınlanan haberinde, geçen hafta bir kredi borcu nedeniyle temerrüde düşen Shimao Group Holdings'in , hem konut hem de ticari varlıklar dahil olmak üzere tüm gayrimenkul projelerini satışa çıkardığı yer aldı.