Çin, gösterge faiz oranını sabit tuttu

Dünya'nın ekonomik devlerinden Çin, koronaviüs salgınının olumsuz koşullarını yaşarken, 19 aydır sabit tuttuğu gösterge borç verme faiz oranını sabit tuttuğunu açıkladı.

Çin beklentilere paralel, kasım ayında, şirketler ve hanehalkı için gösterge borç verme faiz oranını (LPR) sabit tuttu. Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranını 19 aydır sabit tutuyor.

LPR YÜZDE 3,85'TE SABİT KALDI

Buna göre, bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,85'te, 5 yıllık LPR de yüzde 4.65'te sabit kaldı.

BEKLENTİ DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Geçen hafta Reuters tarafından gerçekleştirilen anket, 23 katılımcıdan 21'inin her iki oranda da değişiklik beklemediğini göstermişti.

Çin'deki çoğu yeni ve mevcut krediler bir yıllık LPR ile fiyatlanırken, konut kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.