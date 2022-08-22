Çin, gösterge faiz oranlarını indirdi

Çin, ekonomik yavaşlamaya karşı gösterge faiz oranında indirime gittiğini açıkladı.

Çin, ekonomik göstergelerdeki yavaşlama ve gayrimenkul sektöründeki borç bunalımına karşı tedbir aldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), geçen hafta başında, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2,85'ten yüzde 2,75'e çekmişti.

Politika faizinin ardından gösterge faiz de indi

Çin, politika faizindeki indirimin ardından, krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürerek hamle yaptı.

Yeni gösterge faiz oranları

Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,70'ten yüzde 3,65'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,45'ten yüzde 4,30'a indirdi.

Çin'de açıklanan ekonomik veriler: