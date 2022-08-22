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    Çin, gösterge faiz oranlarını indirdi

    Çin, ekonomik yavaşlamaya karşı gösterge faiz oranında indirime gittiğini açıkladı.
    • 22.08.2022 - 10:12
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    Çin, gösterge faiz oranlarını indirdi

    Çin, ekonomik göstergelerdeki yavaşlama ve gayrimenkul sektöründeki borç bunalımına karşı tedbir aldı.

    Çin Merkez Bankası (PBoC), geçen hafta başında, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2,85'ten yüzde 2,75'e çekmişti.

    Politika faizinin ardından gösterge faiz de indi

    Çin, politika faizindeki indirimin ardından, krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürerek hamle yaptı.

    Yeni gösterge faiz oranları

    Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,70'ten yüzde 3,65'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,45'ten yüzde 4,30'a indirdi.

    Çin, gösterge faiz oranlarını indirdi #1

    Çin'de açıklanan ekonomik veriler:

    • Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 artarken, hazirandaki yüzde 3,9'luk artışın gerisinde kaldı.
    • Perakende satışlar da hazirandaki yıllık yüzde 3,1'lik artışın ardından temmuzda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
    • Sabit sermaye yatırımları yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyürken, ilk 6 aydaki yüzde 6,1'lik büyümenin yavaşladığı gözlendi.
    • Gayrimenkul yatırımları ise yılın ilk 7 ayında önceki yıla göre yüzde 6,4 azaldı.
    • Öte yandan, kentlerdeki işsizlik oranının da hala yüksek seviyede.
    • UİB verilerine göre, haziranda yüzde 5,5 olan işsizlik oranı, temmuzda yüzde 5,4 oldu. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı haziranda yüzde 19,3 iken temmuzda yüzde 19,9'a çıktı.

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