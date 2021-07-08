Çin hükümeti ekonomiyi desteklemek için yeni karar aldı

Çin hükümeti ekonomiyi, özellikle de küçük şirketleri desteklemek için banka zorunlu karşılık oranında uygun dönemlerde indirim yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını dünya ekonomik devlerini de sarstı ve Çin de bu ülkelerden bir olarak, işletmelerini korumak için yeni çözümleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) ekonomideki borçlanma kaynaklı risklerini azaltmak için koronavirüs desteklerini kademeli olarak azaltırken, borçlanma maliyetlerini düşük tutuyor ve ticari bankalara küçük şirketlere destek olmaya devam etmesi çağrısında bulunuyordu.

"PARASAL POLİTİKA ARAÇLARI UYGUN ZAMANDA KULLANILACAK"

Kabine toplantısında Çin'in "aralarında zorunlu karşılık oranlarının da bulunduğu parasal politika araçlarının reel ekonomiye ve özellikle de küçük firmalara mali desteği daha da artırmak için uygun zamanlarda kullanılacağı" ifade edildi.