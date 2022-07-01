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    Çin imalat PMI Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

    Çin ekonomisi koronavirüs salgınının etkisi uzun sürdüğü için bocalasa da fabrika çalışmalarına hız verdi.
    • 01.07.2022 - 08:59
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    Çin imalat PMI Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

    Çin'de vaka sayılarının azalmasının ardından koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle ve hükümetin mayıs sonunda istikrarlı büyümeyi sağlamaya yönelik açıkladığı destekleyici politikaların etkisini göstermesiyle haziran ayında ekonomik faaliyet hızlandı.

    4 ayın ardından ilk kez yükseldi

    Caixin/Markit tarafından derlenen İmalat Satın Alım Endeksi (PMI) Haziran'da 51,7'ye yükselerek 4 ayın ardından ilk kez büyümeye işaret etti. Analistlerin 50,1 tahminin oldukça üzerinde açıklanan PMI, mayıs ayında 48,1 değerini almıştı.

    Fabrikaların çalışması hızlandı

    Çin'de imalat PMI, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle fabrikaların toparlanan talebi karşılamak için yarışa girmesi sonucunda üretimde de güçlü toparlanma gerçekleşmesinden destek bularak Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

    Çin imalat PMI Haziran da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti #1

    PMI'da 50 değeri sınır

    PMI'da 50'nin altındaki değerler daralmaya, üzerindeki değerler ise büyümeye işaret ediyor.

    İstihdam geriliyor

    Reuters'in haberine göre öte yandan, fabrikalar güçlü toparlanmaya rağmen işe alımlar konusunda temkinli kaldı ve istihdam art arda üçüncü ayda da geriledi.


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