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- Çin imalat PMI Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti
Çin imalat PMI Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti
- 01.07.2022 - 08:59
Çin'de vaka sayılarının azalmasının ardından koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle ve hükümetin mayıs sonunda istikrarlı büyümeyi sağlamaya yönelik açıkladığı destekleyici politikaların etkisini göstermesiyle haziran ayında ekonomik faaliyet hızlandı.
4 ayın ardından ilk kez yükseldi
Caixin/Markit tarafından derlenen İmalat Satın Alım Endeksi (PMI) Haziran'da 51,7'ye yükselerek 4 ayın ardından ilk kez büyümeye işaret etti. Analistlerin 50,1 tahminin oldukça üzerinde açıklanan PMI, mayıs ayında 48,1 değerini almıştı.
Fabrikaların çalışması hızlandı
Çin'de imalat PMI, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle fabrikaların toparlanan talebi karşılamak için yarışa girmesi sonucunda üretimde de güçlü toparlanma gerçekleşmesinden destek bularak Haziran'da 13 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.
PMI'da 50 değeri sınır
PMI'da 50'nin altındaki değerler daralmaya, üzerindeki değerler ise büyümeye işaret ediyor.
İstihdam geriliyor
Reuters'in haberine göre öte yandan, fabrikalar güçlü toparlanmaya rağmen işe alımlar konusunda temkinli kaldı ve istihdam art arda üçüncü ayda da geriledi.