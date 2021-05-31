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    Çin imalat PMI mayısta beklentilerin altında kaldı

    Çin'de açıklanan resmi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), mayıs ayında beklentilerin altında kalarak 51'e geriledi. Ham madde fiyatlarındaki artış ise hızlandı.
    • REUTERS
    • 31.05.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 09:51
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    Çin imalat PMI mayısta beklentilerin altında kaldı

    Çin'de yayınlanan verilere göre, ham madde fiyatları 10 yıldan uzun sürenin en hızlı yükselişini kaydederek küçük ve ihracat ağırlıklı çalışan şirketler üzerinde baskı oluşturdu. Reuters anketine katılan ekonomistler, verinin nisan ayındaki seviyesi olan 51,1'de yatay seyredeceğini öngörüyorlardı.

    PMI VERİSİ 50'NİN ÜZERİNDE İSE BÜYÜME VAR

    Çin resmi istatistik kurumunun açıkladığı ve genelde büyük şirketler ile kamu şirketlerine odaklanan PMI verisinin 50'nin üzerindeki değerleri büyümeye işaret ediyor.

    Çin imalat PMI mayısta beklentilerin altında kaldı #1

    HAM MADDE FİYATLARI ENDEKSİ YÜKSELDİ

    Resmi PMI verisinin alt endekslerinden birisi olan ham madde fiyatları endeksi mayıs ayında, 2010 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olan 72,8 seviyesine çıkarken ham madde fiyatları endeksi nisan ayında ise 66,9 seviyesindeydi.

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