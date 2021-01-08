Çin Kalkınma Bankası'nın eski yöneticisi rüşvetten ömür boyu hapse mahkum edildi

Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum oldu.

Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang'ın, Çin İletişim Bankası ve Çin Kalkınma Bankasının yönetim kurulu başkanlıklarını yaptığı 2009-2019 yıllarında 85 milyon 500 bin yüen (13 milyon 200 bin dolar) rüşvet aldığına hükmedildi.

RÜŞVET ALDIĞI KİŞİLERE İŞ VE KREDİ SAĞLAYARAK GÖREVİNİ SUİİSTİMAL ETTİĞİNİ İÇİN

Çin'in başkenti Pekin'in kuzeyindeki Çıngdı kentinin Orta Halk Mahkemesi, kararında, Hu'nun rüşvet aldığı kişilere iş ve kredi sağlayarak görevini suiistimal ettiğini belirtti. Kararda sanığın suçunu itiraf ettiği ve rüşvet paralarını iade ettiği için cezasının hafifletildiği kaydedildi.

BANKA, KUŞAK VE YOL PROJESİNE KREDİ SAĞLIYOR

Hu'nun başına bulunduğu Çin Kalkınma Bankası 2013 yılında ilan edilen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ulaştırma ve altyapı projelerine kredi sağlayan başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor. Rüşvet suçlamasının söz konusu projelerle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

ÇİN'DE DÜN BİR İDAM KARARI ALINDI

Çin'de kamuya ait yatırım şirketi Huarong Varlık Yönetiminin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, rüşvet suçlamasıyla dün idam cezasına çarptırılmıştı.