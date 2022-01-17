Çin menşeli bazı dizel motorların ithalatına ek vergi

Çin menşeli 15kW'ı geçmeyen dizel ve yarı dizel motorların ithalatına adette 373 dolar dampinge karşı vergi uygulanması kararlaştırıldı.

Bazı ürünlerin ithalatında damping uygulandığı ile ilgili şüphe oluşunca ya da sektör üreticileri şikayet edince açılan soruşturmalar sonucunda haksız rekabeti önlemek için kararlar alınıyor.

Çin menşeli gücü 15kW'ı geçmeyen dizel veya yarı dizel içten yanmalı pistonlu motor ithalatına adet başına 373 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacağı karara bağlandı.

SORUŞTURMA SONUCUNDA ÜRÜN DAMPİNGLİ ÇIKTI

Resmi Gazete'de yayınlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğde, yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEK İÇİN

Soruşturma sonucunda ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanı'nın onayıyla söz konusu ürünün ithalatına adet başına 373 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verdi.