Çin menşeli bazı ürünlere önlem

Çin menşeli salon tipi ısıtma ve soğutma cihazı ile sodyum formiat ithalatına uygulanan önlem devam edecek.

İthalatta yerli üretici alehine gelişen olaylara önlemler alınıyor.

Çin menşeli salon tipi ısıtma ve soğutma cihazı ile tekstil ve deri sektöründe yoğun olarak kullanılan sodyum formiat ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı önlem sürecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki ayrı Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, Çin menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ile ilgili yürütülen soruşturma sonucu, ürünün ithalatında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, CIF bedelinin yüzde 56,50'si şeklinde devam etmesine karar verildi.

SODYUM FORMİAT İTHALATI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Aynı gazetede yayınlanan diğer karar uyarınca, Çin menşeli ve 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyona kayıtlı sodyum formiat ithalatına yürütülen soruşturma sonucu, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, ürünün CIF bedelinin yüzde 31'i şeklinde devam etmesi kararlaştırıldı.