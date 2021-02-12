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    Çin menşeli 'salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına' soruşturma

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • AA
    • 12.02.2021 - 09:30
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    Çin menşeli 'salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına' soruşturma

    Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

    NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI, DAMPİNGE KARŞI KESİN ÖNLEMİ İÇERİYOR

    Yerli bir üretici tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin menşeli "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

    Çin menşeli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına soruşturma #1

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