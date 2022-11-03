Çin menşeli tekstil ürünleri için damping önlemi

Çin menşeli tekstil ürünleri için damping önlemi

Yurt içindeki piyasalarda dengeyi oluşturabilmek için Çin menşeli bazı mensucat ve tekstil ürünlerine damping önlemi uygulanacağı kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı ve hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Aynı zamanda yürürlüğe giren Çin menşeli, suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri için kilogram başına azami 5 dolar damping önlemi uygulanacak.

Önlemler yürürlükten kalkarsa zarar devam eder

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Kilogram başına azami 5 dolar

AA'nın haberine göre, söz konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına azami 5 dolar olarak (CIF bedelinin yüzde 42,44'ü oranında) uygulanmasına karar verildi.