Çin Merkez Bankası, faizi sabit bıraktı Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in merkez bankasının faiz kararı, para birimi Yuan'ı korumak yönünde alındı.

AA

Çin Merkez Bankası (PBoC), beklentiler dahilinde faizi sabit tuttuğunu açıkladı.

Çin Merkez Bankası, gösterge faiz konumundaki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,75'te sabit tuttu.

Piyasalarda söz konusu faiz oranına ilişkin beklenti değiştirilmemesi yönündeydi.

Açıklamada, faiz oranlarının "makul" ve "uygun" tutulacağı bildirildi.

"Yurt dışından gelen risklerin Çin'e yayılması engellenecek"

Banka'nın, mali risklerin azaltılacağı, konut fiyatları ve beklentilerin istikrarlı hale getirileceğini vurguladığı aktarılan açıklamada, yurt dışından gelen risklerin Çin'e yayılmasının engelleneceği vurgulandı.

"Yuanı koruyacağız"

Açıklamada, "Yuanı öteki para birimlerine karşı istikrarlı şekilde koruyacağız." denildi.

Analistler, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı ülkede, gelecek aylarda parasal genişlemesinin kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

Bankacılık sistemine 25 milyar yuan sağladı

Çin Merkez Bankası, art arda 6 aydır faizi sabit tutarken, mayısta 100 milyar yuan tutarında Orta Vadeli Kredi Kolaylığı yerine 125 milyar yuan kredi vererek bankacılık sistemine 25 milyar yuan sağlamış oldu.