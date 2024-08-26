Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı Dünyadaki merkez bankalarının faiz kararları ilgi ile takip ediliyor. Çin Merkez Bankası da faiz kararını açıklayarak, yüzde 2,3'te sabit tutulduğunu açıkladı.

AA

Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirimin ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

PBoC, temmuz ayında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranının yüzde 2,3'te sabit tutulacağı bildirildi.

ORTA VADELİ KREDİ ARACI DEVREDE

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı. Ancak daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

"İHTİYATLI PARA POLİTİKASINA DEVAM"

Analistler, PBoC'nin, daralan kredi hacmine rağmen devlet tahvillerine aşırı talebi önlemek üzere ihtiyatlı para politikasının sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankası'ndan orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)