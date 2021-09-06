Çin, özel sektörü desteklemeye devam edecek

Koronavirüs salgını sonrasında ekonomik destekler sağlayan ülkelerden olan Çin, özel sektörü desteklemeye devam edileceğini vurguladı.

Ekonomik desteklerin sürüp sürmeyeceğinin merak edildiği bir ortamda Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, özel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"ÖZEL SEKTÖRE DESTEKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK"

Liu He yaptığı açıklamada, "özel sektörün desteklenmesi için belirlenen kılavuz ve politikalarda değişiklik yapılmadığını ve gelecekte bu alanda bir değişiklik yapılmayacağını" belirtti.

ÇİN İÇİN ÖZEL SEKTÖR ÇOK ÖNEMLİ

Çin'in Hebei kentinde video aracılığıyla konuşan Liu He, özel sektörün, vergi gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını, GSYH'nin yüzde 60'ını ve kentsel istihdamın yüzde 80'ini oluşturduğunu söyledi.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILMIŞTI

Çin birçok sektörde denetimleri sıkılaştırmış ve startuplardan onlarca yıllık şirketlere kadar birçok şirketi belirsiz bir ortamda faaliyet göstermek zorunda bırakmıştı.