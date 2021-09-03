Çin, Pekin'de üçüncü menkul kıymetler borsasını kuruyor

Çin, Şanghay ve Şıncın borsalarından sonra başkent Pekin'de küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik yeni bir menkul kıymetler borsasının daha hizmete açılmasının planladığı açıklandı.

Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Uluslararası Hizmetler Sektörü Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Pekin'de yeni bir borsa kurulacağını duyurdu.

SERMAYE PİYASALARININ ÇİN'İN YENİ KALKINMA STRATEJİSİNE DAHA İYİ HİZMET ETMESİNİ İÇİN

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu da Şi'nin konuşmanın ardından yayınladığı açıklamada, yeni borsanın "sermaye piyasalarının Çin'in yeni kalkınma stratejisine daha iyi hizmet etmesini sağlamak amaçlayan stratejik planın parçası olduğunu" belirtti.

BORSA DIŞI FAALİYET GÖSTEREN İNOVASYON ODAKLI İŞLETMELER İŞLEM YAPACAK

Açıklamada, yeni borsada yer alacak şirketlerin tümünün, halen borsa dışı faaliyet gösteren inovasyon odaklı işletmeler olmasının planlandığı kaydedildi.

Yeni borsaya kayıt sisteminin, Şanghay Borsası’nın teknoloji şirketlerini hisselerine yer veren STAR listesine benzer olacağı ifade edildi.

Yeni borsa, Şanghay ve Şıncın’dakilerin ardından Çin anakarasında kurulan üçüncü menkul kıymetler borsası olacak. Bunlar dışında Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde de bir menkul kıymetler borsası bulunuyor.

DİJİTAL TİCARET PİLOT BÖLGELERİ KURULACAK

Devlet Başkanı Şi, konuşmasında, ülke genelinde farklı şehirlerde yeni dijital ticaret pilot bölgelerinin de kurulmasının planlandığını bildirdi.

YABANCI YATIRIM YASAĞI VE NEGATİF LİSTE YAKLAŞIMI

Çin'de bazı sektörlerde yabancı yatırımı yasaklamayı planladıklarının belirten Şi, bazı sektörlerde ise yabancı yatırımlar için merkezi hükümetin onayını gerektiren negatif liste yaklaşımını benimseyeceklerini vurguladı.