Çin piyasaları yükselişte

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklanmışken, Çin'de ise ekonomi gündemi koronavirüs salgının ile mücadeleye odaklandı.

Enflasyon verisinin açıklanmasına paralel olarak ABD piyasalarında görülen satış baskısı yeni günde Asya'ya taşınsa da Çin'de merkez bankasının piyasaları destekleyici adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle Çin pay piyasaları kayıplarını silerek yükselişe geçti.

Çin'de koronavirüs salgınının etkileri devam ediyor

Çin'de devam eden koronavirüs salgını ve alınan önlemler ise başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor. Çin'de vaka sayıları hala rekor kırmaya devam ederken, ekonomik toparlanmanın zarar görebileceği endişesi önemini koruyor.

Şanghay'da vakaların azalması piyasaları olumlu etkiledi

Buna karşın, AA'nın haberine göre Şanghay'da vakaların ilk kez azalması ise piyasalarda olumlu karşılandı. Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 9,5, aylık yüzde 0,8 arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.