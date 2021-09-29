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    Çin, Rusya'dan daha fazla elektrik almak istiyor

    Çin'deki elektrik sıkıntısı, bazı bölgelerdeki fabrikaların kapanmasına neden oldu. Dev binaların asansörlerinin işlemediği, konuşulan konular arasında. Çin yaşanan soruna çare arıyor.
    • AA
    • 29.09.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 16:42
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    Çin, Rusya'dan daha fazla elektrik almak istiyor

    Rusya'da elektrik ihracatı yetkisine sahip tek elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO'nun yetkilisi tarafından yapılan basın açıklamasında, daha fazla elektrik almak isteyen Çin'in, şirkete elektrik arzını artırması için başvurduğu belirtildi.

    “ÇİN’İN ARZ ARTIŞI RUSYA'NIN UZAK DOĞUSUNDAKİ SANAYİLER İÇİN ELEKTRİK FİYATINDA DÜŞÜŞE YOL AÇAR”

    Şirketin söz konusu başvuruyu değerlendirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şu anda arzda önemli bir artışın teknik olasılığına ilişkin istişareleri tamamlıyoruz. Çin'e arzdaki artışın Rusya'nın uzak doğusundaki sanayiler için elektrik fiyatında düşüşe yol açtığına dikkati çekiyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Çin, Rusya dan daha fazla elektrik almak istiyor #1

    ELEKTRİK KESİNTİLERİ, ÜLKEDE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Çin'de özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle çok sayıda bölgede yaşanan elektrik kesintileri, ülkede yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Rusya'nın, geçen yıl Çin'e elektrik ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 1,3 azalarak 3 milyar kilovatsaat seviyesine gerilemişti.

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