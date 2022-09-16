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Çin yuanı dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine düştü

Çin yuanı dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine düştü

Küresel anlamda ekonomide yaşananlar ülkelerin para birimlerinde ciddi oynaklıklara neden oldu. Dolar "güçlü liman" olmayı sürdürürken, diğer para birimleri karşısında artış gösterdi.