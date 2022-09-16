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    Çin yuanı dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine düştü

    Küresel anlamda ekonomide yaşananlar ülkelerin para birimlerinde ciddi oynaklıklara neden oldu. Dolar "güçlü liman" olmayı sürdürürken, diğer para birimleri karşısında artış gösterdi.
    • 16.09.2022 - 11:28
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    Çin yuanı dolar karşısında son 2 yılın en düşük seviyesine düştü

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Çin yuanı, Fed'in faiz artırımlarına başladığı marttan bu yana dolar karşısında değer kaybediyor.

    Psikolojik eşik Temmuz 2020'den bu yana ilk kez aşıldı

    Mart başında 6,3 seviyesinde olan dolar/Çin yuanı paritesindeki yükseliş eğiliminin, ağustostan bu yana ivme kazanması dikkati çekiyor. Çin para piyasalarında dün 6,9775 seviyesinde kapanan dolar/Çin yuanı paritesi, bu sabah itibarıyla 7 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Parite, psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini Temmuz 2020'den bu yana ilk kez aştı.

    Yuan

    Çin'de koronavirüs etkileri

    Yuanın dolar karşısındaki değer kaybının, koronavirüs salgınlarının ardından ekonomik toparlanma ivmesini sürdürmekte zorlanan Çin ekonomisini gelecek aylarda olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

    Çin Merkez Bankası, 1 yıllık politika faiz oranını sabit tuttu

    Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), dün yaptığı açıklamada, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) yüzde 2,75'te sabit tuttuğunu bildirmişti. Analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi durumunda ülkeden sermaye kaçışı olabileceğini belirtiyor.


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