Çin, yurt dışına LNG satışını durdurdu

Gaz fiyatları konusunda zorluklar yaşayan Avrupa, Pekin'den gelen haberle sarsıldı. Çinli enerji şirketlerine verilen talimat belli oldu.

Asya ülkesi Çin, yaklaşan kış mevsimi öncesi kendi tedarikini sağlamak üzere adım attı.

Pekin yönetimi, devlete ait gaz ithalatçılarından, Avrupa ve Asya'da enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kalan alıcılara LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) satmayı durdurmalarını istedi.

Pekin'den enerji şirketlerine LNG talimatı

Bloomberg'de yer alan bilgiye göre, ülkenin en büyük ekonomik planlayıcısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, PetroChina, Sinopec ve Cnooc şirketlerinden kış stoklarını yurt içi kullanım için tutmalarını talep etti.

Az miktarlarda da olsa gaz arzı açığına ilişkin tahminlerin, Pekin'in söz konusu kararını tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da gaz fiyatlarıyla mücadele sürüyor

Avrupa'da gaz fiyatları, ağustos ayındaki en yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 60 oranında düştü.

Ancak kıtadaki fiyatlar, Rusya'dan tedarikten kaçınılmaya çalışıldığı bir dönemde yüksek seyretmeye devam ediyor.

LNG sevkiyatları zora girdi

Çin'in aldığı karar, Avrupa'da hesapların yeniden yapılmasına yol açtı. Kıtaya yapılan LNG sevkiyatı, bölgedeki spot fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu da bazı tedarikçilerin, sevkiyatları oranların daha cazip olduğu Asya'ya yeniden yönlendirmeyi düşünmesine neden oluyor.