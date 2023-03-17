Çin'de akaryakıt fiyatları düşüyor Çin, benzinin ton fiyatında 100 yuan (14,48 dolar), motorininkinde ise 95 yuan (13,80 dolar) indirime gidecek.

Çin, uluslararası fiyatlardaki değişime göre benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlama yapıyor.

Ayarlamalar ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun sorumluluğunda.

Akaryakıt indirimi yarından itibaren uygulanacak

Xinhua'nın haberine göre, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 100 yuan (14,48 dolar), motorininkinde ise 95 yuan (13,80 dolar) indirim yapılacak.

Arz istikrarının sağlanması talebi

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamaları istendi.

Çin'de petrol fiyatları her 10 iş gününde bir ayarlıyor

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Fiyata müdahale sınırı

İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.