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    Çin'de bir ayda 30,87 milyon akıllı telefon satıldı

    Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de, yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 17:01
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    Çin'de bir ayda 30,87 milyon akıllı telefon satıldı

    Piyasa araştırma şirketi CINNO'nun yayınladığı rapora göre, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre binde 4, önceki aya göre ise yüzde 38,6 arttı.

    Çin'de en fazla satış yapan ilk 5 şirket arasında 4 Çinli üretici yer aldı.

    OPPO VE VİVO İLK SIRADA

    Merkezi Guangcou'da bulunan BBK Electronics bünyesindeki iki şirket Oppo ve Vivo, 5,4 ve 5,2 milyon satışla ilk iki sırada yer alırken eskiden Huawei bünyesinde yer alan, merkezi Şıncın'da bulunan Honor, 5,2 milyon satışla onları izledi.

    Oppo ve Vivo'nun satışları yıllık yüzde 21,2 ve yüzde 13,2 azalırken Honor, satışlarını yıllık bazda yüzde 242,9 arttırması dikkati çekti.

    cep telefonu

    APPLE, 5,1 MİLYON SATIŞLA ÇİN PAZARINDA İLK 5'TE YER ALDI

    ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple, 5,1 milyon satışla Çin pazarında ilk 5'te yer alan tek yabancı üretici olurken satışları geçen yıla göre yüzde 11,4 arttırdı. Merkezi Pekin'de bulunan Çinli üretici Xiaomi 4,4 milyon satışla beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı.


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