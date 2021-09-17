Çin'de çelik üretiminde kullanılan malzeme fiyatları düştü

Çin'deki piyasalarda, sanayinin ana maddesi olan çeliğin ham maddesinde kullanılan malzemelerinin fiyatlarının düşmesi dünyada yankı buldu.

Çin'de, çelik üretimine getirilen kısıtlamalar nedeniyle başta demir cevheri olmak üzere üretimde kullanılan ham maddelerin fiyatları düşüş kaydetti.

Çin'in Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, hava kirliliği ile mücadele önlemlerinin 64 bölgeye genişletilmesinin görüşüldüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın, çelik fiyatındaki gerilemeye etkisi olduğu düşünülüyor.

OCAK TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI GÜN İÇİNDE YÜZDE 5 GERİLEDİ

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, gün içinde yüzde 5 gerileyerek ton başına 643 yuandan (99.58 dolar) kapandı. Demir cevherinde haftalık kayıp yüzde 12 seviyesinde.

Kok kömürü fiyatları, bugün yüzde 3,1 düşüş kaydederek ton başına 2 bin 700 yuan yani 418,13 dolara gerilerken kok yüzde 3,2 gerileyerek 3 bin 227 yuan yani 499,74 dolar seviyesinden işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları, yüzde 2,4 gerileyerek ton başına 5 bin 470 yuan yani 847,10 dolar seviyesinden işlem gördü.

SICAK HADDELENMİŞ ÇELİK RULO FİYATLARI YÜZDE 1,6 GERİLEDİ

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları, yüzde 1,6 gerileyerek ton başına 5 bin 685 yuana yani 880,39 dolara indi.

Paslanmaz çelik fiyatları ise trendin aksine yüzde 4,3 artarak ton başına 21 bin 360 yuan yani 3 bin 307,88 dolar seviyesine yükseldi.