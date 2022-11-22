Çin'de demir cevheri fiyatları koronavirüs nedeni ile düştü

Çin'de demir cevheri fiyatları koronavirüs nedeni ile düştü

Çin'de demir cevheri fiyatları, koronavirüs vakalarındaki artışın talep görünümü üzerindeki belirsizliği artırmasıyla birlikte azaldı.

Dünyada altın, brint petrol demir ve çelik gibi emtiaların fiyatları düşme eğilimine girdi.

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, artan koronavirüs vakalarının talebe dair endişeleri artırmasıyla geriledi, ancak ülkenin zor durumdaki inşaat sektörüne destek adımları ve düşük stoklar fiyatlara bir miktar destek sağladı.

Demir cevheri vadeli kontratı düşüş eğiliminde

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, gün içinde yüzde 0,1 gerileyerek ton başına 738.5 yuandan (103.27 dolar) kapandı.

Demir-çelikte dünya borsaları

Singapur emtia borsasında demir cevheri yüzde 0,1 gerileyerek ton başına 95,3 dolara geriledi. Shanghai vadeli işlemler borsasında çelik yüzde 1,2, sıcak haddelenmiş çelik yüzde 0,9 ve paslanmaz çelik yüzde 2,6 yükseldi. Dalian kok kömürü ise vadeli fiyatları yüzde 1 gerilerken, kok vadeli fiyatları yüzde 0,2 yükseldi.