Çin'de demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, azalan sevkiyatlar ve artan talep doğrultusunda artışa geçti.

Emtia piyasasında haraketlilik sürüyor. Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, büyük madenlerden sevkiyatların azalması ve talebin kademeli olarak artması nedeniyle yüzde 2'den fazla yükselerek üst üste 3 gün artış kaydetti.

DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI BİR GÜNDE YÜZDE 2,1 YÜKSELDİ

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, gün içinde yüzde 2,1 yükselerek ton başına 746 yuandan (117.33 dolar) kapandı.

KOK KÖMÜRÜ YÜZDE 2,4 ARTTI

Kok kömürü yüzde 2,4 artışla ton başına 2,382 yuan yani 374.7 dolar, kok ise yüzde 1,7 artışla ton başına 3,218 yuan yani 506.1 dolar seviyesine yükseldi.

ÇELİK FİYATLARI YÜZDE 1,9 ARTIŞA GEÇTİ

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları, yüzde 1,9 yükselerek ton başına 4,690 yuan yani 737,.7 dolar seviyesinden işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları, yüzde 1,7 artışla ton başına 4,807 yuana yani 756,1 dolara yükseldi.

Şubat vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,4 artarak ton başına 18,065 yuan yani 2,841.3 dolar seviyesine yükseldi.