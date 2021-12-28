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- Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları geriledi
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları geriledi
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, üretimdeki olası toparlanma ve bunun getirdiği arz fazlası endişeleriyle aşağı çekildi.
- REUTERS
- 28.12.2021 - 11:00
- Güncelleme : 28.12.2021 - 11:20
Çin'de Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı, gün içinde yüzde 2,2 düşüşle ton başına 682 yuana (107.03 dolar) indi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 3,9 düşüşle 2,153 yuana gerilerken, kok fiyatları yüzde 3,7 düşüşle 2,917 yuana geriledi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde1 düşüşle ton başına 4,342 yuan seviyesinden işlem gördü.
PASLANMAZ ÇELİK FİYATLARI AZALDI
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde0.5 gerileyerek ton başına 4,455 yuana indi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,1 düşerek ton başına 16,830 yuan seviyesine geriledi.