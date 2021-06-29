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Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yüzde 3'ten fazla düştü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yüzde 3'ten fazla düştü

Çin, dünyanın üretim merkezi olarak ham madde ve metallerin fiyatlarının belirlendiği yer olarak dikkati çekiyor.